Valneva: vaccin Ixchiq recommandé par l'ACIP

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le Comité consultatif sur la vaccination (ACIP) des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, recommande son vaccin Ixchiq pour prévenir le chikungunya chez les voyageurs et le personnel de laboratoire.



Cette recommandation fait suite à l'approbation du vaccin par la FDA en novembre dernier. Les recommandations de l'ACIP sont transmises au directeur des CDC et au ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour examen et approbation.



Une fois approuvées, les recommandations officielles seront ensuite publiées dans un futur bulletin épidémiologique hebdomadaire des CDC (MMWR) afin de conseiller les professionnels de la santé sur l'utilisation appropriée du vaccin.





