Valneva : va produire son vaccin Covid avec IDT Biologika

(CercleFinance.com) - Valnevaet IDT Biologika ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour la production du VLA2001, le candidat vaccin inactivé contre la COVID-19 de Valneva. Cette collaboration fait suite à l'annonce, la semaine dernière d'un accord entre Valneva et la Commission européenne portant sur la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001 sur deux ans. Dans ce cadre, IDT Biologika produira la substance active de VLA2001 dans ses installations de niveau 3 de biosécurité à Dessau-Roßlau, en Allemagne, en plus de la production de Valneva dans son site de Livingston, en Ecosse. La livraison du vaccin en Europe est actuellement prévue pour avril 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui devrait bientôt commencer la revue progressive des données relatives à VLA2001.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +9.54%