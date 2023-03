Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: une présentation à Washington la semaine prochaine information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé jeudi que son projet de vaccin contre le chikungunya ferait l'objet d'une présentation lors du congrès mondial sur les vaccins (World Vaccine Congress) qui se tiendra la semaine prochaine à Washington.



C'est le mercredi 5 avril que Susanne Eder-Lingelbach, sa vice-présidente en charge du développement clinique, présentera les résultats cliniques du candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya.



Pour mémoire, un processus d'examen réglementaire est actuellement en cours auprès de l'autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA).



S'il est approuvé, ce produit pourrait devenir le premier vaccin au monde disponible contre le chikungunya.



La veille, Juan Carlos Jaramillo, le directeur médicale du groupe, animera une table ronde sur les opportunités et les difficultés rencontrées dans le développement d'un vaccin contre le virus Zika.



Valneva rappelle avoir développé avec succès, jusqu'à la fin de la Phase 1, un candidat vaccin inactivé à virus entier contre le virus Zika.



Le laboratoire évalue actuellement la possibilité de reprendre le développement clinique de ce candidat plus tard cette année ou au début de l'année prochaine.



En attendant ces deux rendez-vous, le titre Valneva affichait une progression de 2,5% jeudi matin à la Bourse de Paris, contre une hausse d'environ 1% pour l'indice SBF 120.





