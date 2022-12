Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Valneva: une journée d'investisseurs organisée à New York information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 11:07

(CercleFinance.com) - Valneva a déclaré mardi s'attendre à une croissance 'substantielle' de son activité au cours des 12 à 36 prochains mois avec la commercialisation potentielle de deux nouveaux vaccins.



A l'occasion d'une journée investisseurs devant se dérouler aujourd'hui à New York, la société a réitéré ses prévisions financières pour 2022, à commencer par l'objectif d'un chiffre d'affaires compris entre 340 et 360 millions d'euros.



Son estimation de dépenses de recherche et développement (R&D) a, elle, été revue à la baisse dans un intervalle allant de 95 à 110 millions d'euros, contre 120-135 millions d'euros précédemment.



Dans un communiqué publié en préambule de la réunion, Thomas Lingelbach, le directeur général du groupe, a fait part de sa vision visant à transformer Valneva en un 'leader mondialement reconnu dans l'industrie des vaccins'.



Lors de l'événement, Valneva compte faire le point sur son portefeuille clinique et certains de ses candidats vaccins précliniques, comme son vaccin expérimental contre la maladie de Lyme développé avec Pfizer, pour lequel le recrutement de Phase 3 est actuellement en cours.



Le laboratoire insistera également sur son candidat vaccin contre le virus du chikungunya, pour lequel une demande de dossier d'enregistrement est en cours de finalisation aux Etats-Unis.



Valneva souhaite aussi mettre en évidence ses projets de vaccins ciblant le métapneumovirus humain (hMPV), un agent pathogène respiratoire, et son vaccin prophylactique de deuxième génération contre le virus d'Epstein-Barr.



Dans son communiqué, l'entreprise indique disposer d'une trésorerie suffisante pour exécuter ses objectifs stratégiques, avec 261 millions d'euros de liquidités à fin septembre, un chiffre qui n'inclut pas les 102,9 millions d'euros obtenus dans le cadre d'un récent placement.



Peu avant 11h00, le titre reculait de 0,4% après avoir pris pas loin de 4% en début de séance. Il perd encore plus de 70% depuis le début de l'année.