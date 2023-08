Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: un dossier d'AMM jugé recevable par Santé Canada information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que Santé Canada a achevé l'examen de recevabilité de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya VLA1553 pour une utilisation chez les 18 ans et plus.



L'agence réglementaire a jugé le dossier suffisamment complet pour qu'il soit procédé à un examen de fond des données soumises. Sur la base des délais de traitement usuels de ses demandes d'autorisations, l'examen réglementaire devrait être achevé d'ici mi-2024.



Il s'agit de la deuxième demande réglementaire pour VLA1553 déposée par Valneva, et la société a l'intention d'en déposer d'autres en 2023. Une demande d'AMM fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la FDA des États-Unis.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%