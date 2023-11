Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: un dossier d'AMM jugé recevable par l'EMA information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé recevable son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son vaccin candidat à dose unique contre le chikungunya VLA1553.



'Le virus du chikungunya, ou CHIKV, s'est déjà propagé dans plus de 110 pays et le risque de propagation du chikungunya en Europe est relativement élevé en raison de la possibilité de voyageurs infectés', souligne Juan Carlos Jaramillo, chief medical officer de Valneva.



VLA1553 a été approuvé par la FDA des Etats-Unis début novembre sous le nom de marque Ixchiq. A la mi-novembre, Valneva a également annoncé des résultats positifs d'une étude pivot de phase III chez les adolescents portant sur l'immunogénicité du produit.





