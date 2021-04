Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : un changement d'approche sanctionné en Bourse Cercle Finance • 21/04/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Valneva perd plus de 4% mercredi à la Bourse de Paris après avoir opté pour un changement d'approche dans ses discussions visant à fournir son vaccin contre la Covid-19 en Europe. Le titre avait perdu jusqu'à 16% dans les premiers échanges. Au lieu de conduire des discussions 'centralisées', la société biopharmaceutique prévoit désormais de concentrer ses efforts vers les Etats membres de l'Union Européenne et des parties intéressées en dehors de l'Union. Valneva privilégiait jusqu'ici des discussions avec l'Union Européenne dans le cadre de pourparlers qui avaient débuté au troisième trimestre 2020 et qui avaient récemment atteint un stade 'avancé'. Ces négociations n'ont pas abouti. 'Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à essayer de répondre aux exigences du processus d'achat centralisé de la Commission Européenne', explique Thomas Lingelbach, le directeur général de l'entreprise. 'Malgré nos récents résultats cliniques, nous n'avons pas, à ce jour, fait des progrès significatifs ni conclu un accord d'approvisionnement', précise-t-il. Valneva prépare actuellement une étude-pivot de phase 3 sur son projet de vaccin anti-Covid, dont l'initiation est prévue d'ici la fin du mois d'avril. La société s'est donné pour objectif de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché au cours de l'automne 2021.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -7.20%