Valneva: trimestriels dopés par la vente du PRV

(CercleFinance.com) - Valneva publie pour les trois premiers mois de 2024 un bénéfice net de 58,9 millions d'euros, reflétant la vente du bon de revue prioritaire (PRV), contre une perte de 18,1 millions un an auparavant, son EBITDA ajusté étant passé de -12,3 à +73 millions.



La société de vaccins a vu son chiffre d'affaires total se tasser de 2% à 32,8 millions d'euros avec des ventes de produits stables à 32,1 millions, dont 16,6 millions pour Ixiaro/Jespect (encéphalite japonaise) et 11,3 millions pour Dukoral (choléra).



Valneva confirme prévoir pour l'année en cours un chiffre d'affaires total estimé entre 170 et 190 millions d'euros, dont 160 à 180 millions de ventes grâce à la croissance des ventes des vaccins dont il est propriétaire.



'Nous prévoyons, pour le reste de l'année, de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage et d'atteindre en parallèle les différents jalons R&D que nous nous sommes fixés', affirme son directeur financier Peter Bühler.





