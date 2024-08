Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: titre en hausse, un broker livre son analyse information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Valneva s'arroge près de 9% sur le SBF120, après l'annonce hier soir de ses résultats. Dans ce contexte, Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de ' surperformance ' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 12 euros.



Le broker rappelle que les revenus S1 sont en baisse de 4% à 70.8 ME (-6% vs Css) avec des ventes de produits en baisse de 2% à 68.3 ME (-5% vs Css).



' Valneva disposait d'une robuste position de trésorerie de 131.4 ME à fin juin 2024 que nous estimons suffisante ', indique l'analyste.



Valneva a confirmé sa guidance 2024, avec un CA total de 170-190 ME avec des ventes de produits de 160-180 ME.



' La société devrait bénéficier du momentum favorable attendu sur le marché du voyageur à court/moyen terme ainsi que du lancement d'Ixchiq (possible annonce de stock piling non intégré par le Css) ', conclut le bureau d'études.





Valeurs associées VALNEVA 3,34 EUR Euronext Paris +8,59%