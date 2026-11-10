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Valneva : taux de séroréponse de 94% cinq ans après une dose d'IXCHIQ
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 07:22

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Valneva VLS.PA a déclaré mardi avoir constaté une persistance des anticorps chez 94% des participants à une étude sur son vaccin contre le chikungunya d'IXCHIQ®, cinq ans après l'injection d'une dose unique.

La société spécialisée dans les vaccins a fait état dans un communiqué d'un taux de séroréponse important dans toutes les tranches d'âges vaccinées, en ligne avec les données de persistance publiées précédemment et aux attentes de Valneva.

"Pour des maladies comme le chikungunya, dont les flambées épidémiques sont difficiles à prévoir, une persistance durable de l'immunité après l'administration d'une dose unique constitue un avantage majeur en matière de santé publique", a déclaré Hanneke Schuitemaker, "Chief Scientific Officer" de Valneva, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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