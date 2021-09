Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : support à 19,75E ? information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Après son envolée lyrique de 10,6E vers 24,6E en 3 semaines (dont 7 séances pour double de valeur, entre 12,25 et 24,6E (à l'ouverture le 31 août), le titre revient chercher un support vers 19,75E (testé le 2 septembre). En cas d'enfoncement, Valneva pourrait tester 18,5E (50% de retracement de la hausse) puis revenir combler le 'gap' des 16,63E du 27 août, ou retracer l'ex-zénith des 14,95E du 3 mai.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -4.36%