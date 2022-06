Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: stabilisation après l'envolée de jeudi information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - Valneva se stabilise au lendemain d'un bond de 19,6%, sur fond de l'avis favorable émis jeudi par le CHMP européen concernant son candidat vaccin contre la Covid-19, une nouvelle qui amène Oddo BHF à relever son objectif de cours de 16,3 à 17 euros.



Cet objectif de cours intègre désormais un POS de 95% pour l'approbation de VLA2001, une réduction de moitié du nombre de doses attachées au contrat avec la CE, la mise à jour des paramètres de marché et l'augmentation de capital souscrite par Pfizer.



Le groupe de santé américain a en effet investi 90,5 millions d'euros, soit 8,1% du capital de Valneva au prix de 9,49 euros par action, des fonds qui serviront notamment au programme de développement de phase 3 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15.



'Après un rebond impressionnant du titre depuis le début de la semaine (+80%), nous maintenons notre recommandation à 'neutre' en raison de la faible visibilité sur le contrat avec la CE faisant peser un risque important sur la guidance 2022', tempère Oddo.





