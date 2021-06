Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : soutenu par une note de broker Cercle Finance • 01/06/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Valneva grimpe de plus de 4% avec le soutien de Jefferies, qui entame un suivi à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 36 dollars sur le titre de la société française, dotée de trois vaccins expérimentaux en développement avancé. 'Nous pensons que le modèle commercial global est diversifié et dé-risqué par les données à ce jour, et que le dossier Valneva dans l'UE a conduit à une perception discrète, créant une opportunité pour les investisseurs américains de se l'approprier', juge-t-il.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +6.35%