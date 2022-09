Valneva soutenu par l'espoir d'un financement pour son vaccin contre la Covid

(AOF) - Valneva gagne 3,6% à 5,88 euros. La biotech franco-autrichienne a engagé des discussions avec un partenaire potentiel pour obtenir un financement qui servirait à la poursuite du programme Covid-19, notamment pour le développement d'un vaccin de seconde génération. Le groupe a précisé ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord. Bien qu'aucun élément n'ait été précisé, Invest Securities pense possible qu'il puisse s'agir de sociétés qui proposent des solutions de financement via la dette ou "equity lines".

Valneva disposait à fin juin de 336,2 millions d'euros en trésorerie.

En parallèle, le groupe poursuit des discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants sur les marchés internationaux dans les douze prochains mois.

A ce jour, les stocks constitués et non commandés représentent entre 8 et 10 millions de doses, rappelle Invest Securities.

Compte tenu du délai de péremption, si Valenava ne trouvait pas d'acquéreurs pour ses stocks de vaccins, alors la destruction de ceux-ci ou l'impossibilité de pouvoir les administrer représenterait une perte de valeur significative pour Valneva, et un manque à gagner estimé entre 110 et 138 millions d'euros (estimation réalisée sur la base du prix unitaire de 13,83 euros estimé dans le cadre du contrat établi avec la CE), précise le broker.

La société prévoit également de communiquer des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ces stocks.

Selon Invest Securities, ces données représentent à ce jour le plus d'enjeu dans le domaine des vaccins contre la Covid-19.

En effet explique l'analyste, ces résultats sont très attendus car s'ils ressortent positifs, ils pourraient venir contrebalancer les résultats qui avaient été obtenus, dans la vaste étude menée au Royaume-Uni, et avaient révélé une faiblesse du vaccin de Valneva en tant que rappel en particulier après une primo-vaccination par ARNm.

Si de nouvelles données obtenues dans le cadre d'une étude au design plus solide se révélaient en faveur du vaccin de Valneva, alors cela pourrait enfin ouvrir le marché de la vaccination de rappel à la société, conclut le bureau d'études.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 348 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 13,02 % par le groupe Grimaud la Corbière et 8,19 % par BPI France, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres face à 42 M€ de dettes, renforcé par une trésorerie nette de près de 350 M€ en avril 2022.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté, candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec : le gouvernement britannique (commandes de 100 millions de doses vaccins anti-Covid et options sur 190 millions d’ici 2025, soit 1,4 Md€ au total), avec Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$), avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$), avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés, avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio, avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu..

Défis

- En 2022, lancement des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme et attente du visa de l’autorité américaine à la vente du vaccin contre le chikingunya et de celle de l’Union européenne pour le Covid 19 (60 millions de doses) ;

- Sensibilité aux voyages des ventes de vaccins déjà commercialisés (contre l’encéphalite japonaise et le choléra) ;

- Incertitudes sur le succès commercial du vaccin contre le Covid 19 au Royaume-Uni, compte tenu de la forte concurrence déjà installée ;

- Objectifs 2022 : hors vaccin contre la Covid, chiffre d’affaires entre 430 et 590 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.