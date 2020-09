Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : signature d'un partenariat avec Dynavax Tech. Cercle Finance • 14/09/2020 à 09:09









(CercleFinance.com) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d'importants besoins médicaux, et Dynavax Technologies annoncent ce matin la signature d'un partenariat commercial pour la fourniture de l'adjuvant CpG 1018 de Dynavax et son utilisation dans le candidat vaccin contre le virus SARS-CoV-2. 'Valneva a également annoncé aujourd'hui un accord avec le gouvernement britannique pour la fourniture d'un maximum de 190 millions de doses de VLA20011 sur une période de cinq ans. Dynavax fournira CpG 1018 pour produire jusqu'à 100 millions de doses du vaccin en 2021', détaille Valneva. Valneva a par ailleurs la possibilité d'acheter jusqu'à 90 millions de doses supplémentaires de l'adjuvant jusqu'en 2025.

