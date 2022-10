Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: série de présentations prévues dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Valneva annonce qu'elle fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre 2022 lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan.



La société de vaccins sera ainsi présente à cette fin au World Vaccine Congress Europe à Barcelone (11 au 14 octobre), puis au congrès ICTMM à Bangkok (27 octobre) et à la réunion annuelle de l'ASTMH à Seattle (30 octobre au 3 novembre).



Valneva participera aussi au congrès européen de l'ISPOR, qui se tiendra en virtuel du 6 au 9 novembre à Vienne, et fera une présentation lors du JITMM qui se déroulera du 7 au 9 décembre à Bangkok.





