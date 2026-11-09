Valneva : S4V2 a montré un profil de sécurité "favorable" dans des essais de phase 2

Valneva VLS.PA a annoncé lundi que son candidat vaccin tétravalent contre la shigellose, ShigellaShigella4V2 (S4V2), avait montré un profil de sécurité et de tolérance favorable quelle que soit la dose évaluée, dans le cadre de deux essais de phase 2.

"Le profil de sécurité favorable (...), associé aux réponses immunitaires constatées chez les nourrissons et à l'atteinte du critère d'évaluation principal prédéfini dans l'étude CHIM, constituent un résultat positif et encourageant, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les évaluations cliniques et l'optimisation du programme de développement", déclare Hanneke Schuitemaker, "Chief Scientific Officer" de Valneva, cité dans un communiqué.

Le candidat vaccin S4V2 est un bioconjugué tétravalent contre la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde responsable de 165 millions d'infections dans le monde dont 62,3 millions chez des enfants de moins de cinq ans.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)