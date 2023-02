Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: revue prioritaire de la FDA dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 08:39









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que la FDA américaine a achevé avec succès l'examen de recevabilité de sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya.



L'autorité sanitaire des Etats-Unis a estimé que le dossier était suffisamment complet pour qu'il soit procédé à un examen de fond des données soumises. Le dossier s'est vu accorder le statut de revue prioritaire.



La FDA a fixé à fin août 2023 sa date-cible pour achever l'examen de la demande d'autorisation. 'L'acceptation du dossier pour revue prioritaire ne signifie pas qu'une autorisation de mise sur le marché sera accordée', prévient toutefois Valneva.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.69%