(CercleFinance.com) - Valneva rétrograde sous 11,5E après une tentative de débordement des 11,8E qui avorte et se transforme en 'bull trap'. La situation se compliquerait en cas de pullbacks sous le support oblique court terme des 11,25E.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -4.28%