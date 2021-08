Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : résultats positifs en phase 3 dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Valneva annonce des résultats initiaux positifs pour l'étude pivot de phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, qui a récemment reçu le statut de 'Breakthrough Therapy' de la part de la FDA américaine. L'essai, qui incluait 4115 adultes âgés de 18 ans et plus sur 44 sites aux Etats-Unis, a ainsi atteint son critère principal d'évaluation, générant des titres d'anticorps neutralisants chez 98,5% des participants 28 jours après une seule injection du candidat vaccin. VLA1553 s'est également révélé hautement immunogène y compris chez les participants âgés, et a été généralement bien toléré par les 3082 participants évalués pour l'innocuité. Les résultats finaux de l'essai sont attendus dans les six prochains mois.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.79%