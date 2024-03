Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: report du premier remboursement d'un prêt information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Valneva s'inscrit en nette progression lundi matin à la Bourse de Paris en dépit de l'annonce du report du remboursement d'un prêt contracté en 2020 auprès de deux fonds américains.



A 9h10, l'action du spécialiste français des vaccins gagne plus de 4%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, lui-même en hausse de 0,2%.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe indique être parvenu à un accord avec Deerfield Management Company et OrbiMed, deux fonds spécialisés dans le secteur de la santé, en vue de différer de 18 mois la date de début de remboursement de son prêt.



Le remboursement de la première tranche de 100 millions de dollars est désormais prévu en janvier 2026, au lieu de juillet 2024, tandis que la fin du remboursement de la tranche est maintenue au premier trimestre 2027.



Les modalités de remboursement de la deuxième tranche de 100 millions de dollars demeurent par ailleurs inchangées.



Peter Bühler, le directeur financier de Valneva, explique que ce report va permettre à l'entreprise de consolider sa position de trésorerie, d'où la réaction favorable du marché parisien ce matin.



L'objectif consiste également à contribuer à la mise en place d'une trajectoire visant une rentabilité durable, attendue dans la foulée du prochain lancement commercial du vaccin contre la maladie de Lyme, explique le cadre dirigeant.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.41%