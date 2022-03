Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: renouvellement des mandats au directoire information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que son conseil de surveillance a renouvelé les mandats des membres du directoire pour une période supplémentaire de trois ans qui débutera à l'issue de l'assemblée générale (AG) de la société de vaccins en juin 2022.



Les mandats actuels de Thomas Lingelbach, président du directoire, Franck Grimaud, directeur général, Peter Bühler, directeur financier, Juan Carlos Jaramillo, directeur médical et Frédéric Jacotot, directeur juridique et secrétaire général, arriveront à échéance lors de cette AG.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.70%