(CercleFinance.com) - En tête du SBF120 sur fond d'une demande d'AMM à la FDA, Valneva revient vers la borne haute de son corridor entre 6 et 7E. En cas de sortie par le haut, son prochain objectif pourrait être le gap ouvert le 19 septembre dernier sous les 8,1E.





