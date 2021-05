Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : règlement-livraison de l'offre globale Cercle Finance • 11/05/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - La société de vaccins Valneva annonce le règlement-livraison intervenu le 10 mai de son offre globale de 8.145.176 nouvelles actions ordinaires, après exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux banques. Pour rappel, cette offre comprend une offre au public de 2.850.088 sous la forme d'ADS aux États-Unis à un prix unitaire de 26,41 dollars, et un placement privé concomitant de 2.445.000 actions ordinaires en dehors des États-Unis à un prix unitaire de 11 euros. Le montant brut cumulé de l'offre globale avant déduction des commissions, frais et dépenses à payer par Valneva, s'élève à environ 107,6 millions de dollars (89,6 millions d'euros). La négociation des ADS sur le Nasdaq Global Select Market a débuté le 6 mai.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -2.97%