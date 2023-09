Valneva: réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - La société de vaccins Valneva publie au titre du premier semestre 2023 une perte nette de 35 millions d'euros, réduite par rapport à celle de 171,5 millions un an auparavant, malgré un chiffre d'affaires total passé de 93,2 à 73,7 millions d'une année sur l'autre.



Les ventes de produits ont plus que doublé pour atteindre 69,7 millions d'euros, soutenues par les ventes d'Ixiaro et de Dukoral, qui ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix.



Valneva confirme ses perspectives financières pour l'année 2023, dont un chiffre d'affaires total et d'autres produits opérationnels estimés entre 220 et 260 millions d'euros, ainsi que des dépenses de R&D estimées entre 70 et 90 millions.