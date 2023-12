Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: recrutement terminé pour l'essai VALOR information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Pfizer et Valneva annoncent la finalisation du recrutement pour l'étude de phase III VALOR sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, essai destiné à confirmer l'efficacité, l'innocuité, l'homogénéité des lots et l'immunogénicité du produit.



Lancé en août 2022, l'essai a recruté 9.437 participants âgés de cinq ans et plus en Amérique du Nord et en Europe. Il devrait se terminer à la fin 2025. Pour rappel, Pfizer et Valneva ont conclu un accord de collaboration en avril 2020 pour codévelopper VLA15.



'Le candidat VLA15 a démontré une forte réponse immunitaire et a été considéré comme généralement sûr et bien toléré dans toutes les tranches d'âge dans les études précliniques et cliniques menées jusqu'à présent', rappellent les deux groupes.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.11%