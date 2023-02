Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: recrutement fini pour un essai dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la finalisation du recrutement et de la vaccination pour un essai clinique de phase 3 (VLA1553-321) de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, chez les adolescents, essai dont les premiers résultats sont attendus mi-2023.



Cet essai est réalisé en vue de demander un élargissement de l'indication du produit à cette tranche d'âge après l'obtention, le cas échéant, d'une autorisation initiale de mise sur le marché chez les adultes auprès de la FDA américaine.



Il pourrait également permettre d'obtenir l'homologation du vaccin en Europe et au Brésil, cette dernière constituant alors potentiellement la première autorisation d'utilisation chez les populations endémiques.





