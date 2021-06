Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : recrutement finalisé pour une étude de phase 3 Cercle Finance • 10/06/2021 à 08:12









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir finalisé le recrutement de l'étude de phase 3 visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de son VLA1553 à injection unique contre le chikungunya, seul candidat vaccin contre cette maladie actuellement en phase 3 dans le monde. La société biopharmaceutique indique que 410 participants âgés de 18 à 45 ans ont ainsi été randomisés dans cette étude baptisée VLA1553-302 et seront suivis pendant une durée totale de six mois. L'objectif de cette étude est de montrer que trois lots fabriqués consécutivement provoquent des réponses immunitaires équivalentes en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -1.12%