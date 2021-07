Valneva : recrutement finalisé pour un essai dans Lyme

(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent la finalisation du recrutement pour l'essai clinique de phase 2, VLA15-221, de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, essai s'appuyant sur les précédents essais positifs et incluant des participants adultes et pédiatriques.

Un total de 625 participants, âgés de cinq à 65 ans, ont été randomisés dans l'essai de phase 2 pour recevoir des injections de VLA15 à zéro, deux et six mois ou à zéro et six mois (200 volontaires chacun) ou un placebo à zéro, deux et six mois (200 volontaires).

L'objectif est de démontrer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin sur des participants allant jusqu'à l'âge de cinq ans et de déterminer le schéma de vaccination optimal pour la phase 3. Les résultats initiaux de VLA15-221 sont attendus au premier semestre 2022.