Valneva : recrutement finalisé pour Cov-Compare

(CercleFinance.com) - Valneva annonce la finalisation du recrutement pour l'étude pivot de Phase 3 'Cov-Compare', qui compare son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001, avec le vaccin d'AstraZeneca, Vaxzevria. Plus de 4000 participants au Royaume Uni ont été randomisés dans cette étude, dont le critère principal sera d'évaluer la réponse immunitaire deux semaines après vaccination avec deux doses du vaccin à quatre semaines d'intervalle. Les premiers résultats de l'étude sont attendus d'ici le mois de septembre 2021 et Valneva prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché au cours de l'automne 2021, sous réserve de résultats positifs.

