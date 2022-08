Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: recommandations de l'OMS confirmées dans la Covid information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Valneva confirme aujourd'hui que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations pour l'utilisation du vaccin inactivé contre la COVID-19 de la Société.



Ces recommandations provisoires dont été élaborées sur la base de l'avis émis par le Groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS (SAGE) lors de sa réunion extraordinaire du 11 août 2022.



Les recommandations provisoires de l'OMS comprennent également une recommandation pour une dose de rappel de VLA2001 quatre à six mois après la série primaire complète et notent qu'une dose de rappel de VLA2001 après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca) peut être envisagée.



L'OMS pourrait mettre à jour ses recommandations provisoires pour inclure d'autres utilisations du vaccin COVID-19 de Valneva à mesure que de nouvelles données seront disponibles.





