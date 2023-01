Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : rechute vers 6,7E, soutien à 6,45E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Valneva poursuit ses oscillation au sein d'un log canal de consolidation latérale délimité par 7,2E et 6E : le titre rechute vers 6,7E, au beau milieu de son range et tentera peut-être de prendre appui sur un petit palier de soutien qui gravite vers 6,45E, pour s'épargner un re-test de plus bas





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -2.57%