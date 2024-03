Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva : rechute sous 3,50E, support à 3,33E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 13:26









(CercleFinance.com) - Après 2 échecs sous 3,80 puis 3,75E, Valneva rechute sous 3,50E et se dirige vers un retracement du récent support des 3,33E du 20 mars.

En cas de rupture, retour probable sur le plancher majeur des 3E de début mars (un niveau plus revu depuis le 23 avril 2020.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -3.04%