Valneva : rechute de -20%, sous les 20,5E information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Valneva rechute de -23%, jusque sur 21,5E à cause d'une 'rumeur' affirmant que la dose de rappel du vaccin du laboratoire français serait moins efficace -selon le critère de la mesure d'anticorps- que la concurrence. Valneva qui a repris environ +10% depuis ses plus bas du jour (ex-zone de résistance des 221E du 26/10 au 19/11) va tenter de préserver sa tendance haussière, matérialisée par le support oblique moyen terme qui gravite vers 22E.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -14.48%