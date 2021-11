Valneva rebondit, l'option de surallocation a été exercée

(AOF) - Valneva bondit de plus de 8% à 20,8 euros. Les banques en charge de l'augmentation de capital de 4,5 millions de nouvelles actions ont exercé leur option de surallocation pour souscrire à 675 000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 337 500 ADS. Cette marque de confiance est l'occasion pour les investisseurs de se repositionner sur un titre qui a cédé 14% lors des trois dernières séances à l'annonce, justement, de cette augmentation de capital

Ine fine, le nombre total d'actions ordinaires et d'ADS de Valneva émis dans le cadre de l'offre globale s'élève à 5,175 millions d'actions ordinaires, dont 708 120 seront livrées sous la forme de 354 060 ADS, chacun représentant deux actions ordinaires, portant ainsi le montant total brut de l'offre globale à environ 102 millions de dollars (88 millions d'euros).

LEXIQUE

ADR / ADS

Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.