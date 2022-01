Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : re-test du plancher des 15,5E plausible. information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - Après une rebond de +22% en quelques heures, de 15,5E vers 18,9E (le 05/01 en intraday), Valneva rechute sur 17E: un re-test du plancher des 15,5E est plausible.

Une cassure des 15,2E pourrait précéder la comblement du 'gap' des 12,24E du 15 octobre





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -4.94%