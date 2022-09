Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: publication sur le VLA2001 dans le Lancet information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que la revue médicale 'Lancet Infectious Diseases' a publié un article fournissant une analyse détaillée des données cliniques de l'essai pivot de phase 3 pour VLA2001, son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19.



Selon cet article, VLA2001 a démontré des niveaux d'anticorps neutralisants supérieurs à ceux du vaccin de comparaison, ainsi qu'une ample réponse des lymphocytes T contre les protéines S-, M-, et N-, et un profil de tolérance significativement meilleur.



Valneva avait publié des résultats initiaux positifs de phase 3 pour VLA2001 en octobre 2021. La société avait par ailleurs publié des données d'innocuité et d'immunogénicité de l'essai de phase 1/2 dans la revue médicale 'Journal of Infection' en juin dernier.





