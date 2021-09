Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : première option exercée par le DoD pour Ixiaro information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le Département américain de la défense (DoD) a exercé la première option annuelle du contrat signé en septembre 2020 pour la fourniture de nouvelles doses de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro. Compte tenu de l'impact de la Covid-19 sur les opérations du DoD, les termes de l'option ont été amendés et la valeur minimum totale du contrat est désormais de 118 millions de dollars, au lieu de 135 millions, sous réserve de l'exercice de la seconde option annuelle. Les opérations de livraison vont débuter immédiatement. Afin d'aider son client durant la période de pandémie, Valneva s'est aussi engagée à mettre en place, à titre gracieux, un stock de produit supplémentaire à compter de septembre 2023.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%