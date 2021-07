Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : poursuite des discussions avec Bruxelles confirmée Cercle Finance • 01/07/2021 à 08:57









(CercleFinance.com) - Suite à la publication d'un article de presse la veille, la société de vaccins Valneva indique poursuivre ses discussions avec la Commission Européenne concernant VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19.

