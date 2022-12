Valneva, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 23 décembre 2023

(AOF) - Valneva (- 2,67% à 6,552 euros)

En hausse à l'ouverture, le spécialiste des vaccins a fini dans le rouge après avoir dominé le SBF 120 au cours des deux derniers jours. Valneva a pourtant annoncé avoir finalisé la demande de mise sur le marché de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, auprès de l'autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA). Valneva demande l'autorisation de ce vaccin chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 2022 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 348 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 11,68 % par le groupe Grimaud la Corbière, 8,15 % par BPI France, 8,14 % par Pfizer à fin septembre, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres face à 42 M€ de dettes à fin avril, renforcé par une trésorerie disponible donnant une visibilité financière jusqu’à fin 2024.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté,

- candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikungunya pour pays à faible revenu.

Défis

- Trois grandes incertitudes à l’automne 2022 :

- la fin de la production du vaccin anti-covid VLA2001 indu par la chute des commandes publiques, d’où le redressement de la situation financière via un appel au marché,

- l’écoulement des stocks du VLA2001sur les marchés internationaux,

- l’attente de la décision du ministère américain de la Défense sur une nouvelle commande d’IXIARO en 2023 ;

- Evolution de l’actionnariat après l’augmentation de capital de septembre , d’un montant de 103 M€(Deep Track avec 6,97 % des actions, BPI France 7,6 %)

- Réponse de l’autorité américaine de santé à la mise sur le marché du vaccin contre le chikungunya ;

- Fin de la phase 3 d’essais cliniques du vaccin contre la maladie de Lyme au 2ème trimestre 2023 ;

- Lancement début 2023 de la commercialisation, en partenariat avec VBI Vaccines, du PreHevbri,, seul vaccin autorisé en Europe contre l’hépatite B ;

- Après un doublement des revenus au 1er semestre, objectifs 2022 d’un chiffre d’affaires entre 340et 360 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

