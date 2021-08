Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : plonge de -8% vers 11,6E information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - La laboratoire Valneva triple ses pertes avec l'accélération de ses dépenses recherche : le titre plonge de -8% vers 11,6E et menace d'enfoncer son plancher des 27 juillet et 4 août, en direction de 10,73E, son plancher du 25 au 30 juin... le principal support moyen terme demeurant 10,1E, le double support des 17 et 25 mars puis des 27 et 28 mai.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -10.76%