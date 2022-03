Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: perte nette creusée en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - La société de vaccins Valneva publie une perte nette sur l'exercice 2021 de 73,4 millions d'euros, contre une perte nette de 64,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -47,1 millions, à comparer à -45,2 millions en 2020.



Son chiffre d'affaires a plus que triplé (+216%) à 348,1 millions d'euros, grâce aux revenus comptabilisés dans le cadre de la résiliation de l'accord d'approvisionnement en vaccins contre la Covid-19 au Royaume-Uni, alors que ses ventes de produits ont reculé de 4,5% à 63 millions.



Valneva s'attend en 2022 à un chiffre d'affaires total entre 430 et 590 millions d'euros, dont 350 à 500 millions de ventes du vaccin contre la Covid-19, sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons de VLA2001.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.76%