Valneva : perte nette creusée au 1er semestre, confirmation des perspectives financières

(Crédits photo : Groupe Valneva - ) (CercleFinance.com) - Valneva publie au titre du premier semestre 2021 une perte nette de 86,4 millions d'euros, creusée par rapport à celle de 25,6 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en recul de moins de 1% à 47,5 millions d'euros. La société de vaccins précise que ses ventes de produits ont diminué de 22,4% à 31,8 millions d'euros (-18,6% à taux de change constants), en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'industrie du voyage. Valneva confirme ses perspectives financières pour 2021 (hors programme Covid), à savoir un chiffre d'affaires total (hors VLA2001) attendu entre 80 et 105 millions d'euros et des dépenses de R&D (hors VLA2001) prévues entre 65 et 75 millions.

