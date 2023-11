Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: perte nette à neuf mois réduite de 30% information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva publie pour les neuf premiers mois de 2023, une perte nette en baisse de 30% à 69,3 millions d'euros, malgré un EBITDA ajusté négatif passé de 38 à 46 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires total en chute de 55,3% à 111,8 millions.



La société de vaccins explique cette chute par l'enregistrement en 2022 de revenus non récurrents liés à son programme Covid-19, alors que ses ventes de produits ont grimpé de 42,6% à 106,1 millions, grâce à la reprise continue du marché des voyageurs.



Valneva actualise à cette occasion ses perspectives financières pour 2023 liées à des dépenses de R&D moins importantes qu'anticipé : celles-ci sont désormais attendues entre 60 et 70 millions d'euros (et non plus entre 70 et 90 millions).





