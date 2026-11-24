Valneva : perte de 85 millions d'euros sur les neuf premiers mois, maintient son objectif de ventes 2026

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le fabricant franco-autrichien de vaccins Valneva annonce mardi une perte de près de 85 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, pour des ventes de 81,4 millions d'euros, et indique que son objectif annuel de "135 à 150 millions d'euros" de ventes est "en bonne voie" d'être atteint.

Le groupe s'est enfoncé dans le rouge, perdant 84,6 millions d'euros à fin septembre 2026, une perte "partiellement compensée par une réduction significative des dépenses opérationnelles", contre 65,2 millions d'euros de déficit sur la même période en 2025, l'année précédente, selon son communiqué.

Les ventes de Valneva ont reculé à 81,4 millions d'euros contre 127 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, "affectées par l'arrêt progressif planifié des ventes de produits de tiers" et "le calendrier des livraisons d'Ixiaro au Département de la Défense des États-Unis (DoD) ainsi que la transition vers un nouveau distributeur commercial en Allemagne" notamment, détaille-t-il.

Valneva fait état d'un nouveau contrat d'approvisionnement avec le Département de la Défense des États-Unis "attendu à court terme".

Sa trésorerie a fondu à 85,2 millions d'euros à fin septembre, contre 143,5 millions d'euros il y a un an, mais Valneva la qualifie de "suffisante", "soutenue par la mise en œuvre de mesures de restructuration au cours du premier semestre, pour atteindre le premier paiement d'étape potentiel du programme Lyme".

Mi-août le groupe avait annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) acceptait d'examiner sa demande, conjointe avec le géant américain Pfizer, d'autorisation de mise sur le marché de leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, ce qui avait fait flamber son cours.

Ce candidat-vaccin, efficace pour "prévenir les cas de maladie de Lyme chez les personnes âgées de cinq ans et plus", selon les deux groupes, "progresse vers des décisions réglementaires clés en 2027", indique Valneva mardi.

Il n'existe actuellement aucun vaccin humain approuvé contre la maladie de Lyme, infection bactérienne transmise à l'homme par des morsures de tiques infectées. L'infection se traduit le plus souvent par une rougeur de la peau autour de la morsure, mais peut aussi causer d'autres troubles, notamment neurologiques.

Une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDS) a été "déposée auprès de Santé Canada", tandis que des échanges sont "en cours avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine en vue d'un dépôt de demande de licence de produit biologique (BLA)", détaille-t-il.

Valneva, qui va réduire de façon "significative" sa "consommation de trésorerie au quatrième trimestre", indique confirmer ses perspectives financières pour l'exercice 2026.