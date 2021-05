VALNEVA participe à une étude pour une vaccination de rappel contre le covid-19 au Royaume-Uni

(AOF) - La biotech Valneva a annoncé qu'elle participerait à une étude clinique financée par le gouvernement britannique visant à étudier différents vaccins contre la COVID-19 pouvant être utilisés comme rappel. L'étude Cov-Boost, menée par l'hôpital universitaire de Southampton NHS Foundation Trust, va étudier sept vaccins, dont celui du français. Cet essai sera le premier au monde à fournir des données essentielles sur l'efficacité d'un rappel avec chaque vaccin pour protéger contre le virus.

Ces vaccins seront administrés au moins trois mois après vaccination avec une deuxième dose dans le cadre du programme de vaccination en cours au Royaume-Uni. Un rappel sera administré à chaque volontaire et pourra être d'une marque différente de celle du vaccin initial. L'essai comprendra également un groupe témoin.

Les premiers résultats de l'étude, attendus en septembre, aideront le Comité britannique pour la Vaccination et l'Immunisation (JCVI) à prendre une décision sur la mise en place d'un éventuel programme de rappel dès cet automne, visant à s'assurer que les personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni bénéficient de la meilleure protection possible pendant la période hivernale.

