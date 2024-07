Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: partenariat pour Ixchiq élargi avec la CEPI information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce élargir son partenariat avec la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) afin d'accroître l'accessibilité du premier vaccin au monde contre le chikungunya Ixchiq dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.



Dans ce cadre, la société de vaccins recevra jusqu'à 41,3 millions de dollars de la CEPI et de l'Union Européenne, un financement qui va soutenir la réalisation d'essais cliniques dans des populations vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes.



Valneva ajoute que ce partenariat a également pour objectif de soutenir un transfert de technologie vers un autre fabricant de vaccins afin de rendre son Ixchiq accessible aux pays à revenus faibles et intermédiaires d'Asie.





