Valneva: partenariat commercial avec VBI Vaccines information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Valneva et VBI Vaccines annoncent un partenariat pour la commercialisation et la distribution dans plusieurs pays européens de PreHevbri, le seul vaccin (recombinant et adsorbé) à trois antigènes contre l'hépatite B qui a été autorisé en Europe.



Selon l'accord, la société française va promouvoir et distribuer PreHevbri dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Belgique et les Pays-Bas, la mise à disposition dans ces pays étant prévue début 2023.



Valneva précise que PreHevbri a été approuvé par la Commission Européenne (CE) et l'agence de santé britannique Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au deuxième trimestre 2022.