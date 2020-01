VALNEVA ouvre une structure commerciale en France

(AOF) - Valneva poursuit le développement de ses activités commerciales avec l'ouverture d'une structure commerciale en France, à Lyon. La filiale, Valneva France SAS, détenue à 100% par Valneva, contrôlera directement les ventes et le marketing d'Ixiaro et Dukoral en France avec pour objectif l'accélération de la croissance de ses ventes. Valneva France SAS devient la sixième filiale commerciale de Valneva. Le groupe dispose actuellement d'opérations commerciales aux Etats-Unis, au Canada, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Autriche.