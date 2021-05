Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : option de surallocation exercée intégralement Cercle Finance • 10/05/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva indique que les teneurs de livre associés de son offre globale ont intégralement exercé leur option de surallocation. Le règlement-livraison des ADS (American Depositary Shares) supplémentaires interviendra en même temps que celui de l'offre globale. Ainsi, le nombre total d'actions ordinaires et d'ADS émis s'élève à 8.145.176 actions ordinaires, dont 5.700.176 seront livrées sous la forme de 2.850.088 ADS, portant le montant total brut de l'offre à environ 107,6 millions de dollars (89,6 millions d'euros). 'Goldman Sachs, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare qu'aucune opération de stabilisation n'a été réalisée et que la période de stabilisation est désormais close', précise en outre la société de vaccins.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +2.27%